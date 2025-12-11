Дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) атакували платформу імені Філановського в Каспійському морі, яка належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Унаслідок цього зупинено видобування нафти й газу з понад 20 свердловин, про що видання "ГОРДОН" повідомили джерела в СБУ 11 грудня.

Україна вперше атакувала російську нафтову платформу в Каспійському морі – ЗМІ

По платформі зафіксовано щонайменше чотири влучання. У СБУ зазначають, що це перша українська атака на російську нафтовидобувну інфраструктуру в Каспійському морі.

"СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" в Каспійському морі – це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходилися", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Родовище імені Філановського є одним із найбільших у російському секторі Каспію, його запаси становлять 129 млн тонн нафти і 30 млрд м³ газу. Видобуту продукцію спрямовували на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

