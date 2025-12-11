Дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали платформу имени Финовского в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". В результате остановлена добыча нефти и газа из более 20 скважин, о чем изданию "ГОРДОН" сообщили источники в СБУ 11 декабря.

Украина впервые атаковала российскую нефтяную платформу в Каспийском море - СМИ

По платформе зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В СБУ отмечают, что это первая украинская атака на российскую нефтедобывающую инфраструктуру в Каспийском море.

"СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Хлопок" в Каспийском море – это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, работающие на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", – сообщил информированный источник в СБУ.

Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших в российском секторе Каспия, его запасы составляют 129 млн. тонн нефти и 30 млрд. м³ газа. Добываемую продукцию направляли на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области РФ, на борту было 7 человек, сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы. В

Катастрофа Ан-22 в Ивановской области произошла в районе Уводского водохранилища, фрагменты самолета обнаружены на воде. Разбившийся Ан-22 "Антей" выполнял облет после ремонтного обслуживания. Экипаж отвел самолет от жилых домов во время падения, борт упал в безлюдной местности. На месте аварии у Уводского водохранилища специалисты нашли пока фрагменты самолета — на земле и воде. По предварительным данным, Ан-22 разрушился на части. Экипаж из 7 человек предварительно погиб.