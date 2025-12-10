Україна витримає війну ще п’ять років: скільки ще може протриматися Росія

Економіка України в умовах повномасштабного вторгнення та активних бойових дій може протриматися довше за російську завдяки всебічній підтримці з боку країн-союзників та міжнародних організацій. Про це в інтерв’ю Главреду заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Війна в Україні (фото з відкритих джерел)

"Українська економіка однозначно витримає довше, ніж російська, причому не на один день і навіть не на один рік, а мінімум на п'ять років", — підкреслив він.

Новак зазначив, що на відміну від російської економіки, яка потерпає від дедалі жорсткіших санкцій і фактично позбавлена доступу до зовнішнього фінансування, українська економіка опинилася у зовсім інших умовах. Україна отримує потужну та багатовекторну фінансову підтримку від міжнародних організацій і урядів понад 60 країн світу, які дотримуються принципу "стільки, скільки потрібно".

За його словами, така модель допомоги створює не просто надію, а реальну впевненість у тому, що українська економіка здатна витримати війну значно довше за російську — не на короткий проміжок часу, а щонайменше протягом п’яти років.

"Тому що більшість країн світу вже запланували у своїх бюджетах на наступні роки продовження або навіть збільшення фінансової допомоги Україні. Майже всі наші партнери заклали такі плани на 2026–2027 роки, а багато з них планують підтримку аж до 2030 року. Тому Україна ще довго отримуватиме фінансову допомогу за принципом "стільки, скільки потрібно", на відміну від Росії, яку продовжать послаблювати санкціями за аналогічним принципом", — підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що основні покупці підсанкційної нафти з рф нарешті заворушились. КНР майже відмовилась від купівлі російської марки нафти ESPO. Для рф це дуже погана новина, оскільки ціна цієї марки нафти завжди були значно вищою за Urals. Більше того, з 2025 року в рф включили ESPO в розрахунок "податкової" ціни. Проте, якщо продажі ESPO падають, а алгоритм розрахунку "податкової" ціни ніхто не змінить, бо дефіцит і так улітає в космос, то всі російські нафтові компанії автоматично опиняться під підвищеним фіскальним тиском. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.