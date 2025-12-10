logo

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина выдержит войну еще пять лет: сколько еще может продержаться Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина выдержит войну еще пять лет: сколько еще может продержаться Россия

Украинская экономика благодаря международной поддержке способна выдержать последствия войны не менее пяти лет, считает Андрей Новак.

10 декабря 2025, 20:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Экономика Украины в условиях полномасштабного вторжения и активных боевых действий может продержаться дольше российского благодаря всесторонней поддержке со стороны стран-союзников и международных организаций. Об этом в интервью Главреду заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Украина выдержит войну еще пять лет: сколько еще может продержаться Россия

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Украинская экономика однозначно выдержит дольше российской, причем не на один день и даже не на один год, а минимум на пять лет", — подчеркнул он.

Новак отметил, что в отличие от российской экономики, которая подвергается все более жестким санкциям и фактически лишена доступа к внешнему финансированию, украинская экономика оказалась в совсем других условиях. Украина получает мощную и многовекторную финансовую поддержку от международных организаций и правительств более 60 стран мира, которые придерживаются принципа "столько, сколько нужно".

По его словам, такая модель помощи создает не просто надежду, а реальную уверенность в том, что украинская экономика способна выдержать войну значительно дольше российской — не на короткий промежуток времени, а по меньшей мере, в течение пяти лет.

"Потому что большинство стран мира уже запланировали в своих бюджетах на последующие годы продление или даже увеличение финансовой помощи Украине. Почти все наши партнеры заложили такие планы на 2026-2027 годы, а многие из них планируют поддержку вплоть до 2030 года. Поэтому Украина еще долго будет получать финансовую помощь по принципу "столько, сколько нужно", насколько нужно", насколько нужно". принципом", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в основные покупатели подсанкционной нефти из России наконец-то зашевелились. КНР практически отказалась от покупки российской марки нефти ESPO. Для России это очень плохая новость, поскольку цена этой марки нефти всегда была значительно выше Urals. Более того, с 2025 года в РФ включили ESPO в расчет "налоговой" цены. Однако, если продажи ESPO падают, а алгоритм расчета "налоговой" цены никто не изменит, потому что дефицит и так улетает в космос, все российские нефтяные компании автоматически окажутся под повышенным фискальным давлением. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/interview/u-rosiji-nemaye-navit-roku-novak-pro-te-koli-u-kremlya-zakinchatsya-groshi-na-viynu-10722575.html?_gl=1*xwzizm*_ga*MTM1NzA3Mzg4My4xNzYzNzQ3Mzc3*_ga_DJ92DWMFMY*czE3NjUzODcyNzYkbzc4JGcxJHQxNzY1Mzg3NTA4JGo2MCRsMCRoMA..*_ga_469S5
Теги:

Новости

Все новости