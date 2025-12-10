Украина выдержит войну еще пять лет: сколько еще может продержаться Россия

Экономика Украины в условиях полномасштабного вторжения и активных боевых действий может продержаться дольше российского благодаря всесторонней поддержке со стороны стран-союзников и международных организаций. Об этом в интервью Главреду заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Украинская экономика однозначно выдержит дольше российской, причем не на один день и даже не на один год, а минимум на пять лет", — подчеркнул он.

Новак отметил, что в отличие от российской экономики, которая подвергается все более жестким санкциям и фактически лишена доступа к внешнему финансированию, украинская экономика оказалась в совсем других условиях. Украина получает мощную и многовекторную финансовую поддержку от международных организаций и правительств более 60 стран мира, которые придерживаются принципа "столько, сколько нужно".

По его словам, такая модель помощи создает не просто надежду, а реальную уверенность в том, что украинская экономика способна выдержать войну значительно дольше российской — не на короткий промежуток времени, а по меньшей мере, в течение пяти лет.

"Потому что большинство стран мира уже запланировали в своих бюджетах на последующие годы продление или даже увеличение финансовой помощи Украине. Почти все наши партнеры заложили такие планы на 2026-2027 годы, а многие из них планируют поддержку вплоть до 2030 года. Поэтому Украина еще долго будет получать финансовую помощь по принципу "столько, сколько нужно", насколько нужно", насколько нужно". принципом", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в основные покупатели подсанкционной нефти из России наконец-то зашевелились. КНР практически отказалась от покупки российской марки нефти ESPO. Для России это очень плохая новость, поскольку цена этой марки нефти всегда была значительно выше Urals. Более того, с 2025 года в РФ включили ESPO в расчет "налоговой" цены. Однако, если продажи ESPO падают, а алгоритм расчета "налоговой" цены никто не изменит, потому что дефицит и так улетает в космос, все российские нефтяные компании автоматически окажутся под повышенным фискальным давлением. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.