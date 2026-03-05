Україна виставила жорстку вимогу Угорщині: що сталося

Україна вимагає від Угорщини надати детальну інформацію про стан здоров'я полонених, яких Росія передала Будапешту, та надати можливість уповноваженим представникам відвідати українських громадян. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Україна та Угорщина. Фото: з відкритих джерел

"Передача Росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права. Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресором та розцінює це як російську провокацію", — йдеться у повідомленні.

У Коордштабі зазначили, що мета цієї провокації – вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також погіршити відносини двох європейських країн у рамках гібридної агресії Росії проти Європи.

Водночас наголошується, що підтримка військових злочинів путінського режиму, маніпулювання життям українських військовополонених може бути розцінено міжнародними судами як участь у неспровокованій агресії проти України.

Офіційний Київ закликає всіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів і не робити українських військовослужбовців, які потрапили до російського полону внаслідок агресії РФ, розмінною монетою.

"Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати можливість уповноваженим представникам України відвідати наших захисників", — зазначили у Коордштабі.

Там також нагадали, що у 2023 році без погодження з Україною до Угорщини вже було передано із Росії 11 українських громадян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сійярто каже, що треба дякувати Путіну: на який крок пішов диктатор, виконавши прохання Орбана.



