Украина выставила жесткое требование Венгрии: что произошло
Украина выставила жесткое требование Венгрии: что произошло

Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным

5 марта 2026, 11:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина требует от Венгрии предоставить детальную информацию о состоянии здоровья пленных, которых Россия передала Будапешту, и дать возможность уполномоченным представителям посетить украинских граждан. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Украина выставила жесткое требование Венгрии: что произошло

Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников

"Передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением Международного гуманитарного права. Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию", — говорится в сообщении.

В Коордштабе отметили, что цель этой провокации — в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы.

В то же время отмечается, что поддержка военных преступлений путинского режима, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

Официальный Киева призывает всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.

"В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших защитников", — отметили в Коордштабе.

Там также напомнили, что в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.

Источник: https://t.me/Koord_shtab/18551
