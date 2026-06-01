Україна «виносить» логістику РФ: до чого це може призвести

Кравцев Сергей
По всій Росії налічується 2,6-2,7 млн вантажних автомобілів та автоцистерн різного типу, вантажопідйомністю понад 2,5 тонни. Додамо сюди, нехай мільйон військових вантажівок та спеціальної техніки. За 18 місяців Україна знищила понад 36 тисяч одиниць вантажного транспорту. Переважно на окупованій частині. Тобто транспорт, який використовувався для постачання як окупаційного режиму, так і російських військових. Про це розповідає експерт-міжнародник Ілля Куса.
Удари по логістиці Росії. Фото: з відкритих джерел
За його словами, "винесення" 20% вантажівок і порушення логістики. Якщо врахувати, що останні тижні Україна цілеспрямовано виносить АЗС та автоцистерни трасою Маріуполь-Джанкою, то стає взагалі цікаво. У тебе може залишитися вантажівка, а ось проблеми з паливом не дадуть далеко.
Він наголошує, значить, незабаром перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть. І, як тільки його гримнуть, почнеться найцікавіше з російською логістикою.
