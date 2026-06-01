Україна «виносить» логістику РФ: до чого це може призвести

По всій Росії налічується 2,6-2,7 млн вантажних автомобілів та автоцистерн різного типу, вантажопідйомністю понад 2,5 тонни. Додамо сюди, нехай мільйон військових вантажівок та спеціальної техніки. За 18 місяців Україна знищила понад 36 тисяч одиниць вантажного транспорту. Переважно на окупованій частині. Тобто транспорт, який використовувався для постачання як окупаційного режиму, так і російських військових. Про це розповідає експерт-міжнародник Ілля Куса.

Удари по логістиці Росії.

"Тепер дивимося. 3,6 млн — це по всій території РФ. І якщо навіть припустити, що на окупованій території сконцентровано 10% автотранспорту (360 тисяч), то Україна вже винесла 10%. Насправді частка вантажних автомобілів у прикордонних областях Росії та на окупованих територіях України менша. Як мінімум у 2 рази. І ось на цьому починається найцікавіше", – зазначив експерт.

За його словами, "винесення" 20% вантажівок і порушення логістики. Якщо врахувати, що останні тижні Україна цілеспрямовано виносить АЗС та автоцистерни трасою Маріуполь-Джанкою, то стає взагалі цікаво. У тебе може залишитися вантажівка, а ось проблеми з паливом не дадуть далеко.

"Постачання з Криму? Тож давайте згадаємо – кілька місяців тому Україна полювала за поромами у Керченській протоці. І зараз працюючих залишилося 0. За літерами – жодного залізничного порома. Керченський міст? Поки що працює, але з обмеженнями за кількістю вагонів у залізничному складі. Тобто "постачання через Крим" також не варіант. Додамо, що з квітня 2026 року добре горять нафтобази на півострові", – зазначив експерт.

Він наголошує, значить, незабаром перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть. І, як тільки його гримнуть, почнеться найцікавіше з російською логістикою.

