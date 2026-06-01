Украина «выносит» логистику РФ: к чему это может привести

По всей России насчитывается 2,6-2,7 млн грузовых автомобилей и автоцистерн разного типа, грузоподъёмностью более 2,5 тонн. Добавим сюда, пусть миллион военных грузовиков и специальной техники. За 18 месяцев Украина уничтожила более, чем 36 тысяч единиц грузового транспорта. Преимущественно на оккупированной части. То есть транспорта, который использовался для снабжения как оккупационного режима, так и российских военных. Об этом рассказывает эксперт-международник Илия Куса.

"Теперь смотрим. 3,6 млн – это по всей территории РФ. И, если даже предположить, что на оккупированной территории сконцентрировано 10% автотранспорта (360 тысяч), то Украина уже вынесла 10%. В реальности доля грузовых автомобилей в приграничных областях России и на оккупированных территориях Украины меньше. Как минимум в 2 раза. И вот на этом начинается самое интересное", – отметил эксперт.

По его словам, "вынос" 20% грузовиков равно нарушение логистики. Если учесть, что последние недели Украина целенаправленно выносит АЗС и автоцистерны по трассе Мариуполь-Джанкой, то становится вообще интересно. У тебя может остаться грузовик, а вот проблемы с топливом не дадут поехать далеко.

"Снабжение из Крыма? Так давайте вспомним – несколько месяцев назад Украина охотилась за паромами в Керченском проливе. И сейчас работающих осталось 0. По буквам – ни одного железнодорожного парома. Керченский мост? Пока работает, но с ограничениями по количеству вагонов в ЖД составе. То есть "снабжение через Крым" тоже не вариант. Добавим, что с апреля 2026 хорошо горят нефтебазы на полуострове", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, значит скоро перед Украиной вновь встанет вопрос: почему Крымский мост ещё стоит. И, как только его грохнут, начнётся самое интересное с русской логистикой.

