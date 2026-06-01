Украина «выносит» логистику РФ: к чему это может привести

Кравцев Сергей
По всей России насчитывается 2,6-2,7 млн грузовых автомобилей и автоцистерн разного типа, грузоподъёмностью более 2,5 тонн. Добавим сюда, пусть миллион военных грузовиков и специальной техники. За 18 месяцев Украина уничтожила более, чем 36 тысяч единиц грузового транспорта. Преимущественно на оккупированной части. То есть транспорта, который использовался для снабжения как оккупационного режима, так и российских военных. Об этом рассказывает эксперт-международник Илия Куса.
Удары по логистике России. Фото: из открытых источников
По его словам, "вынос" 20% грузовиков равно нарушение логистики. Если учесть, что последние недели Украина целенаправленно выносит АЗС и автоцистерны по трассе Мариуполь-Джанкой, то становится вообще интересно. У тебя может остаться грузовик, а вот проблемы с топливом не дадут поехать далеко.
Он подчеркивает, значит скоро перед Украиной вновь встанет вопрос: почему Крымский мост ещё стоит. И, как только его грохнут, начнётся самое интересное с русской логистикой.
