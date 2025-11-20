Україна відмовиться від плану США: на коли переносяться всі кардинальні рішення щодо війни

Можна практично зі 100% впевненості сказати, що Україна відмовиться від плану Віткоффа. Війна буде продовжуватися. Внутрішня криза буде тільки розвиватися. Всі кардинальні рішення, з великою долею імовірності, переносяться на весну 2026-го. Таким прогнозом поділився політолог Вадим Денисенко.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що позиції України та Росії щодо мирного плану залишаються незмінними, а відтак, у цьому питанні ніяких змін немає і не передбачається. Війна поки продовжується. Вірогідність перемирʼя до Нового року можлива лише на умовах здачі Донбасу, який є ключовою точкою для початку переговорів РФ.

Що стосується повернення Зеленського в Україну після низки переговорів, то Вадим Денисенко вважає, що воно навряд чи кардинально змінить внутрішню ситуацію. НАБУ та САП будуть планомірно розширяти коло підозрюваних, а частина підозрюваних, попри те, що за них блискавично вводяться застави, підуть на угоду зі слідством.

"Питання створення і розвалу коаліцій в Україні ніколи не мало ідеологічного характеру. Воно завжди залежало від двох речей: фінансових преференцій для бенефіціарів груп та фракцій та від гарантій недоторканності чи від сподівань розторговути лояльність на недоторканність. Отож, відповідь на ці питання (перш за все питання недоторканності) буде визначальним для того, як буде розвиватися ситуація в Раді", – зауважив експерт.

Він наголошує, нинішня історія з черговим планом Віткоффа частково повертає нас в Анкорідж і показує, що США самостійно не мають впливу на Росію.

"Я говорив і продовжу говорити: тільки тиск Китаю може змінити кардинально цю ситуацію. Але, звичайно, на відміну від Аляски, ми частково втратили головний козир: "ореол мученика", який захищає демократію", – зауважив політолог.

