Україна відмовиться від плану США: на коли переносяться всі кардинальні рішення щодо війни

Кравцев Сергей
Можна практично зі 100% впевненості сказати, що Україна відмовиться від плану Віткоффа. Війна буде продовжуватися. Внутрішня криза буде тільки розвиватися. Всі кардинальні рішення, з великою долею імовірності, переносяться на весну 2026-го. Таким прогнозом поділився політолог Вадим Денисенко.
Україна та США. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, що позиції України та Росії щодо мирного плану залишаються незмінними, а відтак, у цьому питанні ніяких змін немає і не передбачається. Війна поки продовжується. Вірогідність перемирʼя до Нового року можлива лише на умовах здачі Донбасу, який є ключовою точкою для початку переговорів РФ.
Що стосується повернення Зеленського в Україну після низки переговорів, то Вадим Денисенко вважає, що воно навряд чи кардинально змінить внутрішню ситуацію. НАБУ та САП будуть планомірно розширяти коло підозрюваних, а частина підозрюваних, попри те, що за них блискавично вводяться застави, підуть на угоду зі слідством.
Він наголошує, нинішня історія з черговим планом Віткоффа частково повертає нас в Анкорідж і показує, що США самостійно не мають впливу на Росію.
