Украина откажется от плана США: на когда переносятся все кардинальные решения по войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Можно практически со 100% уверенности сказать, что Украина откажется от плана Виткоффа. Война будет продолжаться. Внутренний кризис будет только развиваться. Все кардинальные решения, с большой долей вероятности, переносятся весной 2026-го. Таким прогнозом поделился политолог Вадим Денисенко.
Украина и США. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что позиции Украины и России относительно мирного плана остаются неизменными, а потому в этом вопросе никаких изменений нет и не предвидится. Война пока продолжается. Достоверность перемирия к Новому году возможна только на условиях сдачи Донбасса, который является ключевой точкой для начала переговоров РФ.
Что касается возвращения Зеленского в Украину после переговоров, то Вадим Денисенко считает, что оно вряд ли кардинально изменит внутреннюю ситуацию. НАБУ и САП будут планомерно расширять круг подозреваемых, а часть подозреваемых, несмотря на то, что за них молниеносно вводятся залоги, пойдут на сделку со следствием.
Он отмечает, что нынешняя история с очередным планом Виткоффа частично возвращает нас в Анкоридж и показывает, что США самостоятельно не оказывают влияния на Россию.
Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли Трамп одобрил "мирный план" из 28 пунктов для завершения войны в Украине.