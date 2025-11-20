Украина откажется от плана США: на когда переносятся все кардинальные решения по войне

Можно практически со 100% уверенности сказать, что Украина откажется от плана Виткоффа. Война будет продолжаться. Внутренний кризис будет только развиваться. Все кардинальные решения, с большой долей вероятности, переносятся весной 2026-го. Таким прогнозом поделился политолог Вадим Денисенко.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что позиции Украины и России относительно мирного плана остаются неизменными, а потому в этом вопросе никаких изменений нет и не предвидится. Война пока продолжается. Достоверность перемирия к Новому году возможна только на условиях сдачи Донбасса, который является ключевой точкой для начала переговоров РФ.

Что касается возвращения Зеленского в Украину после переговоров, то Вадим Денисенко считает, что оно вряд ли кардинально изменит внутреннюю ситуацию. НАБУ и САП будут планомерно расширять круг подозреваемых, а часть подозреваемых, несмотря на то, что за них молниеносно вводятся залоги, пойдут на сделку со следствием.

"Вопрос создания и развала коалиций в Украине никогда не носил идеологический характер. Оно всегда зависело от двух вещей: финансовых преференций для бенефициаров групп и фракций и гарантий неприкосновенности или от надежд расторговать лояльность на неприкосновенность. Итак, ответ на эти вопросы (прежде всего вопрос неприкосновенности) будет определяющим для того, как будет развиваться ситуация в Раде", – отметил эксперт.

Он отмечает, что нынешняя история с очередным планом Виткоффа частично возвращает нас в Анкоридж и показывает, что США самостоятельно не оказывают влияния на Россию.

"Я говорил и продолжу говорить: только давление Китая может изменить кардинально эту ситуацию. Но, конечно, в отличие от Аляски, мы частично потеряли главный козырь: "ореол мученика", защищающего демократию", – заметил политолог.

