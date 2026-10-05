Україна віддасть Путіну всю Донеччину без наступу: експерт розкрив страшну умову

Україна може опинитися за столом переговорів із Росією вже до весни, якщо виникнуть серйозні проблеми з фінансуванням та постачанням західного озброєння. У такому випадку Києву можуть нав'язувати поступки, а Росія потенційно здатна отримати контроль над усією Донецькою областю не лише військовим шляхом, а й через політичні домовленості.

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Про такий сценарій заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його оцінкою, затримки з ресурсами для Сил оборони можуть призвести до подальшого погіршення ситуації на фронті. Додатковим фактором ризику експерт називає нестабільність усередині України.

Найгіршим наслідком Жданов вважає не безпосередньо військове просування російської армії, а ситуацію, коли Київ через брак ресурсів буде змушений погоджуватися на переговори про припинення вогню.

"За таких умов до весни ми будемо змушені розпочати переговори про припинення вогню й йти на поступки. І тоді до весни Росія може виконати своє завдання щодо повного захоплення Донецької області, однак мова йде не про військове захоплення, а про політичне", — заявив експерт.

За словами Жданова, один із можливих варіантів передбачає відхід українських підрозділів із частини територій та створення там вільної економічної зони під контролем третьої сторони, яка мала б гарантувати припинення бойових дій. Водночас експерт вважає, що знайти прийнятного гаранта для такого формату буде надзвичайно складно.

Водночас Жданов описав і більш сприятливий сценарій. Якщо фінансування української армії залишатиметься стабільним, а зброя надходитиме без значних перебоїв, ситуація на фронті до весни може стабілізуватися.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща підтримує вступ України до Європейського Союзу, однак очікує від Києва обережнішого ставлення до історичних постатей та національних героїв. У Варшаві вважають, що суперечки навколо минулого можуть позначатися не лише на українсько-польських відносинах, а й на євроінтеграційному шляху України.