Украина отдаст Путину всю Донетчину без наступления: эксперт раскрыл страшное условие

Украина может оказаться за столом переговоров с Россией уже к весне, если возникнут серьезные проблемы с финансированием и снабжением западного вооружения. В таком случае Киеву могут навязывать уступки, а Россия потенциально способна получить контроль над всей Донецкой областью не только по военному пути, но и из-за политических договоренностей.

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О таком сценарии заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его оценке, задержки с ресурсами для сил обороны могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации на фронте. Дополнительным фактором риска эксперт называет нестабильность внутри Украины.

Худшим последствием Жданов считает не непосредственно военное продвижение российской армии, а ситуацию, когда Киев за неимением ресурсов будет вынужден соглашаться на переговоры о прекращении огня.

"В таких условиях к весне мы будем вынуждены начать переговоры о прекращении огня и идти на уступки. И тогда до весны Россия может выполнить свою задачу по полному захвату Донецкой области, однако речь идет не о военном захвате, а о политическом", — заявил эксперт.

По словам Жданова, один из возможных вариантов предусматривает уход украинских подразделений из части территорий и создание там свободной экономической зоны под контролем третьей стороны, которая должна гарантировать прекращение боевых действий. В то же время эксперт считает, что найти приемлемого гаранта для такого формата будет очень сложно.

В то же время, Жданов описал и более благоприятный сценарий. Если финансирование украинской армии будет стабильным, а оружие будет поступать без значительных перебоев, ситуация на фронте к весне может стабилизироваться.

Портал "Комментарии" уже писал, что Польша поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, однако ожидает от Киева более осторожного отношения к историческим фигурам и национальным героям. В Варшаве считают, что споры вокруг прошлого могут отражаться не только на украинско-польских отношениях, но и на евроинтеграционном пути Украины.