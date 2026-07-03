Україна у критичий момент залишиться без зброї: стало відомо про страшну "зраду" Заходу

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, союзники продовжують переговори щодо тексту підсумкової декларації. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, однією з головних тем дискусій залишаються формулювання щодо довгострокової військової та фінансової підтримки України.

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За інформацією агентства, дипломати останніми днями проводили тривалі консультації, хоча спочатку вважалося, що короткий текст заяви вже погоджений і не викличе суперечок серед країн-членів Альянсу.

Обговорення проходять на тлі підготовки до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово закликав союзників збільшити оборонні витрати та скорочує американську військову присутність у Європі.

Одним із ключових питань стала позиція Італії. За даними джерел, Рим пропонує змінити формулювання щодо термінів підтримки України й не згадувати у фінальній декларації 2027 рік. Італійська сторона вважає, що надто довгострокові зобов'язання можуть ускладнити можливі дипломатичні контакти з Росією.

Проєкт документа передбачає, що союзники підтвердять намір забезпечити Україну допомогою на суму близько 70 млрд євро у 2026–2027 роках. Водночас ці кошти не є новими зобов'язаннями, а складаються з уже погоджених щорічних пакетів підтримки НАТО та фінансування, яке планується надати за рахунок кредитних механізмів Європейського Союзу.

Включення конкретних фінансових показників до підсумкової заяви стало б нововведенням порівняно з торішнім самітом, коли декларація не містила визначених сум допомоги Україні.

Попри розбіжності, джерела зазначають, що Італія навряд чи блокуватиме спільне рішення союзників. За їхніми словами, підтримка України не ставиться під сумнів, а дискусія стосується лише остаточного формулювання документа та часових рамок зобов'язань.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські масовані атаки по Києву та інших українських містах значною мірою спрямовані на створення гучного інформаційного ефекту. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в інтерв'ю журналістці Ірині Узловій.