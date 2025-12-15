Україна тут ні до чого: названо несподівану причину, навіщо РФ активно накопичує "Шахеди"

Росія, ймовірно, накопичує свої безпілотники "Шахед" для потенційних атак на території Європи, щоб створити додатковий тиск на країни ЄС і змусити їх хвилюватися. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап у ефірі Київ24. За його словами, хоча Росія має достатньо цих дронів для атак по Україні, вони можуть зберігати значну кількість для того, щоб використати їх проти європейських країн.

Фото: з відкритих джерел

Експерт підкреслив, що Росія поки має можливість завдавати удари по Європі і залишатися майже безкарною. На його думку, для європейських держав це може стати великим викликом, оскільки протидія атакам "Шахедів" шляхом застосування винищувачів та ракет буде надзвичайно дорогою, а такі ресурси у Європи вже обмежені. Криволап зазначив, що Європа має обмежену кількість перехоплювачів та ракет, і вони не можуть довго тримати оборону.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що через майже чотири роки війни Росії проти України, Європейський Союз досі не готовий адекватно захищатися від атак безпілотниками, які можуть бути націлені на європейські країни. Як зазначив Кубілюс, Росія виробляє в чотири рази більше боєприпасів за три місяці, ніж всі країни НАТО разом взяті за цілий рік, що свідчить про значну загрозу для європейських держав.

Криволап також зазначив, що наразі Росія може продовжувати використовувати свою перевагу в виготовленні і запуску "Шахедів", щоб посилювати тиск на країни Європи. Однак він підкреслив, що це також може змусити ЄС переглянути свої підходи до оборони та безпеки, зокрема, підвищити рівень виробництва перехоплювачів та ефективніше інтегрувати оборонні системи протиповітряної оборони.

Як вже писали "Коментарі", у 2023 році Росія посилила свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, зробивши їх більш інтенсивними та масштабними, ніж будь-коли раніше. Ці удари, здійснені за допомогою безпілотників і ракет, поставили країну на межу енергетичного колапсу, загрожуючи серйозними наслідками для населення, особливо в зимовий період.