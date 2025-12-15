Украина здесь ни при чем: названа неожиданная причина, зачем РФ активно накапливает "Шахеды"

Россия, вероятно, накапливает свои беспилотники "Шахед" для потенциальных атак на территории Европы, чтобы создать дополнительное давление на страны ЕС и заставить их беспокоиться. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24. По его словам, хотя у России достаточно этих дронов для атак по Украине, они могут сохранять значительное количество для того, чтобы использовать их против европейских стран.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что Россия пока имеет возможность наносить удары по Европе и оставаться почти безнаказанной. По его мнению, для европейских государств это может стать большим вызовом, поскольку противодействие атакам "Шахедов" путем применения истребителей и ракет будет очень дорогостоящим, а такие ресурсы в Европе уже ограничены. Криволап отметил, что у Европы есть ограниченное количество перехватчиков и ракет, и они не могут долго держать оборону.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что спустя почти четыре года войны России против Украины, Европейский Союз до сих пор не готов адекватно защищаться от атак беспилотниками, которые могут быть нацелены на европейские страны. Как отметил Кубилюс, Россия производит в четыре раза больше боеприпасов за три месяца, чем все страны НАТО вместе взятые за целый год, что свидетельствует о значительной угрозе европейским государствам.

Криволап также отметил, что Россия может продолжать использовать свое преимущество в изготовлении и запуске "Шахедов", чтобы усиливать давление на страны Европы. Однако он подчеркнул, что это также может заставить ЕС пересмотреть свои подходы к обороне и безопасности, в частности, повысить уровень производства перехватчиков и более эффективно интегрировать оборонные системы противовоздушной обороны.

Как уже писали "Комментарии", в 2023 году Россия усилила свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, сделав их более интенсивными и масштабными, чем когда-либо ранее. Эти удары, нанесенные с помощью беспилотников и ракет, поставили страну на грань энергетического коллапса, угрожая серьезными последствиями для населения, особенно в зимний период.