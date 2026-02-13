Україна точно дасть гідну відсіч Путіну: стало відомо про вкрай важливе рішення союзників

За підсумками чергового саміту "Рамштайн" країни-партнери підтвердили на 2026 рік один із найбільших у світі пакетів підтримки України — загальна сума складає $38 млрд. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, зазначивши, що значна частина цих коштів вже розподілена за конкретними напрямами допомоги.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, понад $6 млрд виділяються у спеціалізованих пакетах: понад $2,5 млрд — на українські дрони, понад $500 млн — на ініціативу PURL (підтримка логістики та розмінування), $2 млрд — на системи протиповітряної оборони, а також кошти спрямовуються на артилерійські боєприпаси, підготовку військових кадрів, розвиток морських спроможностей та інші ключові напрями.

Федоров також повідомив про домовленості з європейськими партнерами щодо термінової поставки ракет для систем Patriot із наявних складів.

"Кількість ракет буде остаточно погоджена після узгодження з керівництвами відповідних держав. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання", — зазначив міністр.

Деталі фінансової підтримки за підсумками "Рамштайну" такі:

Велика Британія виділяє £500 млн на ППО, £150 млн на PURL, загалом — £3 млрд на військову допомогу Україні.

Німеччина спрямовує щонайменше 1 млрд євро на закупівлю дронів, фінансує проєкт "купола" ППО та дроново-штурмові підрозділи у межах загального бюджету на підтримку України у 11,5 млрд євро.

Норвегія виділяє $7 млрд, з них $1,4 млрд — на дрони, $700 млн — на ППО, $200 млн — на артилерію, $125 млн — на PURL.

Нідерланди зобов’язалися виділяти мінімум 0,25% ВВП на оборону України та надати 90 млн євро на PURL.

Бельгія — 1 млрд євро на військову допомогу.

Швеція надає 1,2 млрд євро в 24-й пакет допомоги та 100 млн євро на PURL, загалом — 3,7 млрд євро.

Данія збільшує бюджет допомоги на $425 млн до $2 млрд.

Іспанія — $1,2 млрд.

Канада — $50 млн на "данську модель" та $45 млн на медичну підтримку.

Ісландія — $8 млн на PURL та $2,4 млн на озброєння через NSATU trust fund.

Литва — $265 млн.

Латвія та Естонія спрямовують щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

Австралія надає новий внесок у PURL.

Португалія — внески у PURL та "чеську ініціативу", передача бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.

Туреччина підсилює українську ППО.

Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.

