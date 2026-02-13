Украина точно даст достойный отпор Путину: стало известно о крайне важном решении союзников

По итогам очередного саммита "Рамштайн" страны-партнеры подтвердили на 2026 год один из крупнейших в мире пакетов поддержки Украины — общая сумма составляет $38 млрд. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, отметив, что значительная часть этих средств уже распределена по конкретным направлениям помощи.

Фото: из открытых источников

В частности, свыше $6 млрд выделяются в специализированных пакетах: свыше $2,5 млрд — на украинские дроны, свыше $500 млн — на инициативу PURL (поддержка логистики и разминирования), $2 млрд — на системы противовоздушной обороны, а также средства направляются на артиллерийские боеприпасы, подготовку военных и военных.

Федоров также сообщил о договоренностях с европейскими партнерами о срочной поставке ракет для систем Patriot с имеющихся складов.

"Количество ракет будет окончательно согласовано после согласования с руководствами соответствующих государств. Надеемся на максимально скорые сроки поставки", — отметил министр.

Детали финансовой поддержки по итогам "Рамштайна" таковы:

Великобритания выделяет £500 млн на ПВО, £150 млн на PURL, в общем — £3 млрд на военную помощь Украине.

Германия направляет не менее 1 млрд евро на закупку дронов, финансирует проект "купола" ПВО и дроново-штурмовые подразделения в рамках общего бюджета в поддержку Украины в 11,5 млрд евро.

Норвегия выделяет $7 млрд, из них $1,4 млрд – на дроны, $700 млн – на ПВО, $200 млн – на артиллерию, $125 млн – на PURL.

Нидерланды обязались выделять минимум 0,25% ВВП на оборону Украины и предоставить 90 млн. евро на PURL.

Бельгия – 1 млрд евро на военную помощь.

Швеция предоставляет 1,2 млрд евро в 24-й пакет помощи и 100 млн евро на PURL, в общей сложности — 3,7 млрд евро.

Дания увеличивает бюджет пособия на $425 млн до $2 млрд.

Испания — $1,2 млрд.

Канада — $50 млн на "датскую модель" и $45 млн на медицинскую поддержку.

Исландия — $8 млн. на PURL и $2,4 млн. на вооружение через NSATU trust fund.

Литва — $265 млн.

Латвия и Эстония направляют не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины.

Австралия вносит новый вклад в PURL.

Португалия — взносы в PURL и "чешскую инициативу", передача бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.

Турция усиливает украинскую ПВО.

Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.

