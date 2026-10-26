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Україна терміново вимагає прискорити пееговори з РФ: розкрито страшну проблему Києва

Україна розраховує на успіх у переговорах, однак не очікує результатів уже після першої зустрічі

26 жовтня 2026, 18:20
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Клименко Елена

Україна за підтримки США намагається прискорити проведення наступного раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Київ пропонує перенести зустріч щонайменше на тиждень раніше. Наразі її орієнтовно планують після проміжних виборів до Конгресу США — приблизно з 10 листопада. Водночас станом на вечір 25 жовтня Росія ще не підтвердила зміну дати, повідомляє "Українська правда".

Україна терміново вимагає прискорити пееговори з РФ: розкрито страшну проблему Києва

Фото: з відкритих джерел

Ще одне завдання української делегації — домогтися участі представника Євросоюзу. Однак проти цього формату, за даними видання, виступають Москва, а подекуди й Вашингтон.

У Києві прагнуть не затягувати переговори через наближення зими. Українська сторона побоюється, що Кремль розраховує використати холодний сезон, щоб посилити тиск на країну, зокрема через проблеми з електроенергією, водою та опаленням.

"В грудні кожен тиждень буде важливим. Коли в тебе нема світла, води чи опалення, то всі дні грають роль", — пояснив співрозмовник УП із команди президента Володимира Зеленського. 

Водночас у Києві не очікують, що домовленостей вдасться досягти вже під час першої зустрічі. За оцінкою учасника попередніх переговорів, спочатку делегаціям потрібно буде налагодити взаємодію, після чого сторони зможуть перейти до предметного обговорення. Реальні рішення, за його прогнозом, можуть з’явитися приблизно на третьому раунді. 

Україна також пропонує змінити порядок денний: замість початкових суперечок щодо контролю над окремими населеними пунктами спершу обговорити майбутній устрій регіону, гарантії безпеки для України та формат співпраці з НАТО. 

Окремо Київ шукає спосіб залучити європейців до переговорного процесу, навіть якщо вони не матимуть повноцінного місця за столом. За інформацією джерел видання, на попередніх зустрічах почала вимальовуватися кандидатура Бйорна Зайберта — керівника кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Портал "Коментарі" вже писав, що у США зростає політичний тиск через можливі домовленості щодо імпорту російського дизельного пального. Провідні демократи в Конгресі закликали великі банки та портові адміністрації зберегти всі документи, пов’язані з потенційними угодами з російським дизелем. 



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