Украина срочно требует ускорить переговоры с РФ: раскрыта страшная проблема Киева

Украина при поддержке США пытается ускорить проведение следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Киев предлагает перенести встречу минимум на неделю раньше. Теперь ее ориентировочно планируют после промежуточных выборов в Конгресс США — примерно с 10 ноября. В то же время, по состоянию на вечер 25 октября Россия еще не подтвердила изменение даты, сообщает "Украинская правда".

Фото: из открытых источников

Еще одна задача украинской делегации – добиться участия представителя Евросоюза. Однако против этого формата, по данным издания, выступают Москва, а иногда и Вашингтон.

В Киеве стараются не затягивать переговоры из-за приближающейся зимы. Украинская сторона опасается, что Кремль рассчитывает использовать холодный сезон, чтобы усилить давление на страну, в частности, из-за проблем с электроэнергией, водой и отоплением.

"В декабре каждую неделю будет важной. Если у тебя нет света, воды или отопления, то все дни играют роль", — объяснил собеседник УП из команды президента Владимира Зеленского.

В то же время, в Киеве не ожидают, что договоренностей удастся достичь уже во время первой встречи. По оценке участника предварительных переговоров, сначала делегациям нужно будет наладить взаимодействие, после чего стороны смогут перейти к предметному обсуждению. Реальные решения, по его прогнозу, могут появиться примерно на третьем раунде.

Украина также предлагает изменить повестку: вместо первоначальных споров по контролю над отдельными населенными пунктами сначала обсудить будущее устройство региона, гарантии безопасности для Украины и формат сотрудничества с НАТО.

Отдельно Киев ищет способ привлечь европейцев к переговорному процессу, даже если у них нет полноценного места за столом. По информации источников, на предыдущих встречах начала вырисовываться кандидатура Бьорна Зайберта — руководителя кабинета президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Портал "Комментарии" уже писал , что в США растет политическое давление из-за возможных договоренностей по импорту российского дизельного горючего. Ведущие демократы в Конгрессе призвали крупные банки и портовые администрации сохранить все документы, связанные с потенциальными соглашениями с российским дизелем.