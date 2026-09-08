Російські війська можуть підготувати новий масований удар по Україні вже протягом найближчих днів. Такий сценарій не виключає авіаційний експерт Богдан Долінце. За його оцінкою, попередня пауза дала противнику можливість накопичити значний запас засобів ураження, причому під час останньої атаки Росія могла використати далеко не весь наявний ресурс.

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що перед масштабним ударом РФ близько десяти днів накопичувала ракети та інші засоби. Водночас кількість застосованого озброєння виявилася меншою за потенційні обсяги виробництва за цей період. Тому частина накопичених ракет могла залишитися в резерві.

"Ми бачимо, що фактично 10 днів ворог здійснював накопичення для даної атаки", — зазначив Долінце. Саме це, на його думку, дозволяє припускати, що Росії не обов'язково знадобиться тривала пауза перед наступним масштабним обстрілом.

Окремо експерт прокоментував удари Сил оборони України по російських пускових установках. За його словами, противник намагається пристосуватися до української розвідки та супутникового спостереження. Російські військові можуть змінювати маршрути пересування техніки, щоб приховувати її передислокацію та ускладнювати виявлення.

"Поки що ми бачили інформацію лише про декілька випадків за останній період знищення чи ураження цих установок", — сказав Долінце.

За оцінкою експерта, поодинокі втрати наразі не здатні суттєво скоротити ударний потенціал російської армії, оскільки вона має значну кількість таких систем.

"Це несуттєво впливає, з погляду скорочення спроможностей — адже Росія має значну кількість цих систем", — пояснив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе-Романов оголосив про створення в Росії так званого добровольчого інтернаціонального підрозділу "Георгіївський", який планує брати участь у війні проти України. Очолити формування експосадовець має намір особисто.