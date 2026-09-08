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Украина так и не смогла уничтожить самое болезненное место Путина: эксперт ошеломил новой угрозой

Охота на российские пусковые установки существенно не ограничивает возможности окупантов наносить удары

8 сентября 2026, 11:10
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Клименко Елена

Российские войска могут подготовить новый массированный удар по Украине уже в ближайшие дни. Такой сценарий не исключает авиационный эксперт Богдан Долинце. По его оценке, предыдущая пауза дала противнику возможность накопить значительный запас средств поражения, причем при последней атаке Россия могла использовать далеко не весь имеющийся ресурс.

Украина так и не смогла уничтожить самое болезненное место Путина: эксперт ошеломил новой угрозой

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что перед масштабным ударом РФ около десяти дней накапливала ракеты и другие средства. В то же время количество примененного вооружения оказалось меньше потенциальных объемов производства за этот период. Поэтому часть скопленных ракет могла остаться в резерве.  

"Мы видим, что фактически 10 дней враг осуществлял накопление для данной атаки", — отметил Долинце. Именно это, по его мнению, позволяет предполагать, что России не обязательно понадобится длительная пауза перед последующим масштабным обстрелом.

Отдельно эксперт прокомментировал удары сил обороны Украины по российским пусковым установкам. По его словам, противник пытается приспособиться к украинской разведке и спутниковому наблюдению. Российские военные могут изменять маршруты передвижения техники, чтобы скрывать ее передислокацию и затруднять обнаружение.

"Пока мы видели информацию только о нескольких случаях за последний период уничтожения или поражения этих установок", — сказал Долинце.

По оценке эксперта, единичные потери не способны существенно сократить ударный потенциал российской армии, поскольку она имеет значительное количество таких систем.

"Это несущественно влияет, с точки зрения сокращения возможностей – ведь Россия имеет значительное количество этих систем", – пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе-Романов объявил о создании в России так называемого добровольческого интернационального подразделения "Георгиевский", которое планирует участвовать в войне против Украины. Возглавить формирование экс-чиновник намерен лично.



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