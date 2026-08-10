Україна та США б'ють РФ разом: які важливі дані отримує Київ

Незважаючи на зміни в американській політиці щодо війни Росії проти України, Вашингтон продовжує надавати Києву найважливішу допомогу. Йдеться насамперед про розвідувальну інформацію, яка використовується українськими військовими для завдання ударів по російських військах на окупованих територіях та енергетичній інфраструктурі РФ. Про це пише The Atlantic з посиланням на американські та українські джерела.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, розвіддані залишаються одним із небагатьох видів підтримки, які США продовжують надавати Україні безкоштовно.

"Єдине, що США, як і раніше, надають безкоштовно, — це розвідувальна інформація", — йдеться у публікації.

За словами джерел The Atlantic, збереженню цього каналу сприяння директор ЦРУ Джон Раткліфф. Стверджується, що він регулярно доводить до президента США Дональда Трампа дані про ситуацію на фронті та втрати російської армії. Зараз, за оцінками, що наводяться у публікації, втрати РФ перевищують 40 тисяч осіб на місяць.

Один із західних розвідників пояснив підхід Раткліффа тим, що Трамп "не любить тих, хто програв". У цьому контексті Україна, незважаючи на вкрай складну ситуацію, має здатність продовжувати опір російської армії.

The Atlantic також звертає увагу на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Скорочення російського нафтового експорту може мати наслідки як для Москви, а й у країн, закуповують російську нафту, включаючи Китай та Індію.

Видання припускає, що Трамп може розглядати подібні дії Києва як інструмент тиску перед переговорами. Аналогічний підхід американський президент раніше пов'язував із військовими діями проти Ірану.

"Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти покласти край", — говорив Трамп на саміті НАТО в Анкарі.

Таким чином, розвідувальна підтримка США залишається для України одним із найважливіших інструментів протидії російській армії. При цьому її збереження багато в чому залежить від того, наскільки Трамп вважатиме українські дії здатними змінити ситуацію на полі бою та посилити позиції Києва перед можливими переговорами.

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