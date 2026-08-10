Украина и США бьет РФ вместе: какие важные данные получает Киев

Несмотря на изменения в американской политике в отношении войны России против Украины, Вашингтон продолжает предоставлять Киеву важнейшую помощь. Речь идет прежде всего о разведывательной информации, которая используется украинскими военными для нанесения ударов по российским войскам на оккупированных территориях и энергетической инфраструктуре РФ. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на американских и украинских источников.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, разведданные остаются одним из немногих видов поддержки, которые США продолжают предоставлять Украине бесплатно.

"Единственное, что США по-прежнему предоставляют бесплатно, — это разведывательная информация", — говорится в публикации.

По словам источников The Atlantic, сохранению этого канала содействия способствует директор ЦРУ Джон Ратклифф. Утверждается, что он регулярно доводит до президента США Дональда Трампа данные о ситуации на фронте и потерях российской армии. Сейчас, по оценкам, которые приводятся в публикации, потери РФ превышают 40 тысяч человек в месяц.

Один из западных разведчиков объяснил подход Ратклиффа тем, что Трамп "не любит проигравших". В этом контексте Украина, несмотря на крайне сложную ситуацию, выглядит способной продолжать сопротивление российской армии.

The Atlantic также обращает внимание на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Сокращение российского нефтяного экспорта может иметь последствия не только для Москвы, но и для стран, закупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

Издание предполагает, что Трамп может рассматривать подобные действия Киева как инструмент давления перед переговорами. Аналогичный подход американский президент ранее связывал с военными действиями против Ирана.

"Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец", — говорил Трамп на саммите НАТО в Анкаре.

Таким образом, разведывательная поддержка США остается для Украины одним из важнейших инструментов противодействия российской армии. При этом ее сохранение во многом зависит от того, насколько Трамп будет считать украинские действия способными изменить ситуацию на поле боя и усилить позиции Киева перед возможными переговорами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США подготовил Москве "экономическую ловушку": Портников объяснил, чем опасен закон Грэма.



