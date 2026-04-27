Україна та Росія витратили на оборону рекордний відсоток свого ВВП: деталі

Світ стрімко входить у нову епоху мілітаризації: у 2025 році державні витрати на оборону досягли рекордних рівнів як в Україні, так і в Росії. Про це повідомляють аналітики Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, військовий бюджет Росії зріс на 5,9% і сягнув 190 млрд доларів, що становить 7,5% ВВП країни. Україна, своєю чергою, увійшла до топ-10 держав світу за оборонними витратами, посівши сьоме місце. Її витрати зросли на 20% — до 84,1 млрд доларів, або безпрецедентні 40% ВВП.

За цим показником Україна стала світовим лідером, що підкреслює масштаби війни та навантаження на економіку. Експерти прогнозують: тенденція лише посилиться у 2026 році. Аналітик SIPRI Лоренцо Скараццато зазначає, що зростання витрат продовжиться на тлі нафтових доходів Росії та очікуваної фінансової підтримки України з боку ЄС.

Європа також різко нарощує оборонні бюджети. Сукупні витрати 29 країн-членів НАТО в Європі досягли 559 млрд доларів, і більшість із них уже перевищили поріг у 2% ВВП. Найбільший стрибок продемонструвала Німеччина – її витрати зросли на 24% і сягнули 114 млрд доларів, вперше з 1990 року перевищивши ключовий показник.

Іспанія збільшила оборонний бюджет одразу на 50%, подолавши символічний бар’єр у 2% ВВП вперше за три десятиліття. Водночас в Азії також фіксується активне переозброєння: Японія підняла витрати до найвищого рівня з 1958 року, а Тайвань показав найшвидше зростання за десятиліття.

Аналітики попереджають: глобальна гонка озброєнь набирає обертів, і її масштаби можуть лише зростати, якщо ключові конфлікти не будуть врегульовані найближчим часом.

