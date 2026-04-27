Украина и Россия потратили на оборону рекордный процент ВВП: детали

Мир стремительно входит в новую эпоху милитаризации: в 2025 году государственные расходы по обороне достигли рекордных уровней как в Украине, так и в России. Об этом сообщают аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

По их данным, военный бюджет России вырос на 5,9% и составил 190 млрд долларов, что составляет 7,5% ВВП страны. Украина, в свою очередь, вошла в топ-10 государств мира по оборонным расходам, заняв седьмое место. Ее расходы выросли на 20% – до 84,1 млрд долларов, или беспрецедентные 40% ВВП.

По этому показателю Украина стала мировым лидером, подчеркивающим масштабы войны и нагрузку на экономику. Эксперты прогнозируют: тенденция только усилится в 2026 году. Аналитик SIPRI Лоренцо Скараццато отмечает, что рост расходов продолжится на фоне нефтяных доходов России и ожидаемой финансовой поддержки со стороны ЕС.

Европа также резко увеличивает оборонные бюджеты. Совокупные расходы 29 стран-членов НАТО в Европе достигли 559 млрд долларов, и большинство из них уже превысили порог в 2% ВВП. Наибольший скачок продемонстрировала Германия – ее расходы выросли на 24% и достигли 114 млрд долларов, впервые с 1990 превысив ключевой показатель.

Испания увеличила оборонный бюджет сразу на 50%, преодолев символический барьер в 2% ВВП впервые за три десятилетия. В то же время в Азии также фиксируется активное перевооружение: Япония подняла расходы до самого высокого уровня с 1958 года, а Тайвань показал самый быстрый рост за десятилетие.

Аналитики предупреждают: глобальная гонка вооружений набирает обороты, и ее масштабы могут только расти, если ключевые конфликты не будут урегулированы в ближайшее время.

