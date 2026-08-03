Україна спроможна повністю закрити небо: Зеленський зробив важливу заяву

Україні необхідно розгорнути щонайменше 100 антибалістичних систем, щоб забезпечити повноцінний захист свого повітряного простору від російських ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників закордонних дипломатичних установ, презентувавши бачення розвитку масштабного проєкту FREJYA.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, нова система має стати не лише українською відповіддю на постійну ракетну загрозу, а й основою майбутньої європейської архітектури протиракетної оборони. Зеленський наголосив, що після успішної реалізації проєкту Україна готова буде поділитися своїми технологіями, досвідом і напрацюваннями з партнерами.

Президент повідомив, що FREJYA включає три ключові напрямки, однак деталі поки що залишаються закритими. Водночас він підтвердив, що проєкт має трансатлантичний вимір і передбачає активну співпрацю зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками. Для його реалізації Україні потрібні як фінансові ресурси, так і критично важливі комплектуючі.

Окремо Володимир Зеленський звернувся до держав, які вже мають ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot. За його словами, країни, що не можуть долучитися до виробництва елементів FREJYA, можуть зробити вагомий внесок, передаючи Україні боєприпаси для існуючих систем ППО. Президент підкреслив, що попит на ракети Patriot у світі зараз рекордний, а їх постачання значною мірою залежить від політичних рішень.

Водночас глава держави переконаний, що глобальна загроза застосування балістичних ракет лише зростатиме. Саме тому, за його словами, FREJYA повинна стати не конкурентом уже існуючих систем, а їхнім доповненням. Зеленський також закликав українських дипломатів активніше працювати над створенням міжнародної антибалістичної коаліції, яка дозволить значно швидше реалізувати цей проєкт.

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