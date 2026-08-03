Украина способна полностью закрыть небо: Зеленский сделал важное заявление

Украине необходимо развернуть не менее 100 антибалистических систем, чтобы обеспечить полноценную защиту своего воздушного пространства от российских ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений, представив видение развития масштабного проекта FREJYA.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, новая система должна стать не только украинским ответом на постоянную ракетную угрозу, но и основой будущего европейского зодчества противоракетной обороны. Зеленский подчеркнул, что после успешной реализации проекта, Украина готова будет поделиться своими технологиями, опытом и наработками с партнерами.

Президент сообщил, что FREJYA включает три ключевых направления, однако детали пока остаются закрытыми. В то же время, он подтвердил, что проект имеет трансатлантическое измерение и предполагает активное сотрудничество с Соединенными Штатами и европейскими союзниками. Для его реализации Украине требуются как финансовые ресурсы, так и критически важные комплектующие.

Отдельно Владимир Зеленский обратился к государствам, уже имеющим ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По его словам, страны, которые не могут приобщиться к производству элементов FREJYA, могут внести весомый вклад, передавая Украине боеприпасы для существующих систем ПВО. Президент подчеркнул, что спрос на ракеты Patriot в мире сейчас рекордный, а их поставка в значительной степени зависит от политических решений.

В то же время глава государства убежден, что глобальная угроза применения баллистических ракет будет только расти. Именно поэтому, по его словам, FREJYA должна стать не конкурентом существующих систем, а их дополнением. Зеленский также призвал украинских дипломатов активнее работать над созданием международной антибаллистической коалиции, которая позволит гораздо быстрее реализовать этот проект.

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