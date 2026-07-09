Україна сама зможе закрити небо: озвучено сенсаційну заяву, яка ошелешить Путіна

Польща офіційно долучилася до міжнародного проєкту зі створення в Європі центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для зенітних комплексів Patriot. Відповідну угоду Варшава уклала зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами та Швецією. Водночас президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot.

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Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава відіграватиме важливу роль у реалізації цього проєкту. За його словами, наразі жодні поставки обладнання Україні не здійснюються без участі Польщі.

Він пояснив, що Польща разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами увійшла до числа чотирьох країн НАТО, яким США погодили передачу технологій, пов'язаних із виробництвом і технічним обслуговуванням ракет Patriot.

"Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут", – заявив Косіняк-Камиш.

Коментуючи перспективи запуску виробництва ракет в Україні, міністр припустив, що перші практичні кроки можуть бути зроблені вже найближчими тижнями. Водночас він визнав, що реалізація такого проєкту є складною, адже сьогодні ракети Patriot у необхідних обсягах виготовляють лише США.

"Це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно забезпечити обслуговування та виконувати подальші роботи", – підкреслив глава Міноборони.

На думку польської сторони, створення виробничої та сервісної інфраструктури в Європі дозволить прискорити забезпечення союзників сучасними засобами протиповітряної оборони та зміцнить оборонні можливості України в умовах російської агресії.

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