Украина сама сможет закрыть небо: озвучено сенсационное заявление, которое ошарашит Путина

Польша официально присоединилась к международному проекту по созданию в Европе центра технического обслуживания ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot. Соответствующее соглашение Варшава заключила с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией. В то же время, президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot.

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подчеркнул , что Варшава будет играть важную роль в реализации этого проекта. По его словам, пока никакие поставки оборудования Украине не производятся без участия Польши.

Он пояснил, что Польша вместе с Германией, Швецией и Нидерландами вошла в число четырех стран НАТО, которым США согласовали передачу технологий, связанных с производством и техническим обслуживанием ракет Patriot.

"Польша — одна из стран, определенных Соединенными Штатами для этого производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и здесь", — заявил Косиняк-Камыш.

Комментируя перспективы запуска производства ракет в Украине, министр предположил, что первые практические шаги могут быть сделаны в ближайшие недели. В то же время он признал, что реализация такого проекта сложна, ведь сегодня ракеты Patriot в необходимых объемах производят только США.

"Это нужно сделать очень быстро. Мы настроены решительно. Польша готова немедленно обеспечить обслуживание и выполнять дальнейшие работы", – подчеркнул глава Минобороны.

По мнению польской стороны, создание производственной и сервисной инфраструктуры в Европе позволит ускорить обеспечение союзников современными средствами противовоздушной обороны и укрепит оборонные возможности Украины в условиях российской агрессии.

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