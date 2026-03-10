logo_ukra

Україна розробляє власний аналог ATACMS: дальність нової ракети божевільна
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна розробляє власний аналог ATACMS: дальність нової ракети божевільна

Україна розробляє балістичні ракети, які можуть стати аналогом ATACMS

10 березня 2026, 02:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Україна працює над створенням власних балістичних ракет, які можуть стати аналогом американської системи ATACMS. Про це повідомив співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман.

Україна розробляє власний аналог ATACMS: дальність нової ракети божевільна

Український аналог ATACMS

За його словами, одна з розробок компанії — ракета FP-7 — уже пройшла випробування. Вона здатна уражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів.

Наступною розробкою стане ракета FP-9, яка повинна мати значно більшу дальність польоту. Очікується, що її радіус дії становитиме до 800 кілометрів.

Наразі триває підготовка до тестувань цієї ракети.

Розробники зазначають, що нові українські балістичні системи можуть отримати певні технологічні переваги порівняно з аналогами, однак деталі поки що не розголошуються.

Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayinska-balistika-bude-analogom-atacms-1773081286.html
