Украина разрабатывает собственный аналог ATACMS: дальность новой ракеты сумасшедшая

Украина работает над созданием собственных баллистических ракет, которые могут стать аналогом американской системы ATACMS . Об этом сообщил соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман .

Украинский аналог ATACMS

По его словам, одна из разработок компании – ракета FP-7 – уже прошла испытание. Она способна поражать цели на расстоянии нескольких сот километров.

Следующей разработкой станет ракета FP-9, которая должна иметь гораздо большую дальность полета. Ожидается, что ее радиус действия будет составлять до 800 километров.

В настоящее время идет подготовка к тестированию этой ракеты.

Разработчики отмечают, что новые украинские баллистические системы могут получить определенные технологические преимущества по сравнению с аналогами, однако детали пока не разглашаются.

