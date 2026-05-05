Україна розробляє новий план: на що робить ставку Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим, заслухав їхні доповіді та розповів, які завдання отримали посадовці.

За словами очільника України, генерал Гнатов доповів щодо захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу. Зеленський зазначив, що є хороші результати.

“Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу”, — зауважив президент України.

Рустем Умєров, як зауважив Зеленський, детально доповідав про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Рухаємося за планом, підсумував очільник України.

“Окремо працюємо по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Напередодні детально говорили про це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки. Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом”, — підсумував Володимир Зеленський.

