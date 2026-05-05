Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с начальником Генштаба Андреем Гнатовым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, заслушал их доклады и рассказал, какие задачи получили чиновники.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
По словам главы Украины, генерал Гнатов доложил о защитных действиях и украинских дистрайков за минувшие сутки. Зеленский отметил, что есть хорошие результаты.
Рустем Умеров, как заметил Зеленский, подробно докладывал о реализации безопасных и экономических договоренностей на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Двигаемся по плану, подытожил глава Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что масштабы коррупции, которую разоблачило расследование дела "Мидас", поразило украинцев. В Раде рассказали об очередных "пленках Миндича".
Народный депутат Алексей Гончаренко, также опубликовавший новые "пленки Миндича", поделился своим мнением, знал ли президент Украины Владимир Зеленский об этих коррупционных схемах. Ответ, по словам народного депутата, очевиден, учитывая методы управления Зеленского.