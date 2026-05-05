Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с начальником Генштаба Андреем Гнатовым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, заслушал их доклады и рассказал, какие задачи получили чиновники.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам главы Украины, генерал Гнатов доложил о защитных действиях и украинских дистрайков за минувшие сутки. Зеленский отметил, что есть хорошие результаты.

"Спасибо Силам обороны, всем нашим воинам, производителям, которые работают над этим направлением дальнобойных ударов. Будем и дальше наращивать свою силу", — отметил президент Украины.

Рустем Умеров, как заметил Зеленский, подробно докладывал о реализации безопасных и экономических договоренностей на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Двигаемся по плану, подытожил глава Украины.

"Отдельно работаем по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом. Накануне подробно говорили об этом с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности. Поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову разработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом”, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что масштабы коррупции, которую разоблачило расследование дела "Мидас", поразило украинцев. В Раде рассказали об очередных "пленках Миндича".

Народный депутат Алексей Гончаренко, также опубликовавший новые "пленки Миндича", поделился своим мнением, знал ли президент Украины Владимир Зеленский об этих коррупционных схемах. Ответ, по словам народного депутата, очевиден, учитывая методы управления Зеленского.



