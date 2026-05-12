Україна розробила аналог Taurus: названо причину, чому Київ не отримав ці ракети від Берліна

Україна може неодноразово звертатися до Німеччини щодо постачання далекобійних ракет Taurus, однак їх передача у найближчій перспективі виглядає малоймовірною. Таку оцінку озвучив військовий експерт, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV. Він зазначив, що поява в Україні власних аналогів цих ракет частково пояснює зміну підходів європейських партнерів.

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, головна причина обережності Берліна полягає не стільки у страху ескалації війни, скільки у внутрішніх безпекових пріоритетах Німеччини. Країна прагне зберігати найсучасніше озброєння для захисту власного повітряного простору та оборонних потреб, що автоматично обмежує можливості експорту таких систем, як Taurus.

Селезньов також звернув увагу на перспективи оборонної співпраці між Києвом і Берліном. Він вважає, що спільне виробництво озброєння може значно прискорити розвиток українського оборонного сектору та підвищити технологічний рівень виробництва. Німеччина, за його словами, володіє одним із найпотужніших у Європі науково-промислових і фінансових ресурсів, що робить її ключовим партнером у цій сфері.

Окремо експерт наголосив на зміні безпекової ситуації у світі. Європейські держави дедалі частіше виходять із припущення, що пряме військове протистояння між НАТО і Росією може стати реальністю у відносно короткі строки. Через це країни Заходу активізують відновлення оборонних потужностей і переозброєння армій.

Після завершення Холодної війни європейський оборонно-промисловий комплекс зазнав суттєвого скорочення через політику демілітаризації. Тепер, на тлі зростання глобальних загроз, у Європі намагаються відновити втрачений потенціал і посилити військову готовність.

"Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський дедалі критичніше оцінює політику Сполучених Штатів щодо війни з Росією. На тлі призупинення мирних перемовин та зміни пріоритетів Вашингтона Київ починає робити ставку на власні можливості та тіснішу співпрацю з Європою.