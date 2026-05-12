logo

BTC/USD

80789

ETH/USD

2290.36

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина разработала аналог Taurus: названа причина, почему Киев не получил эти ракеты от Берлина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина разработала аналог Taurus: названа причина, почему Киев не получил эти ракеты от Берлина

По мнению Селезнева, партнерство Украины и Германии в сфере производства вооружения принесет пользу обеим странам

12 мая 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина может неоднократно обращаться в Германию по поставкам дальнобойных ракет Taurus, однако их передача в ближайшей перспективе выглядит маловероятной. Такую оценку озвучил военный эксперт, эксспикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV. Он отметил, что появление в Украине собственных аналогов этих ракет отчасти объясняет изменение подходов европейских партнеров.

Украина разработала аналог Taurus: названа причина, почему Киев не получил эти ракеты от Берлина

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, главная причина осторожности Берлина заключается не столько в страхе эскалации войны, сколько во внутренних приоритетах безопасности Германии. Страна стремится сохранять современное вооружение для защиты собственного воздушного пространства и оборонных потребностей, что автоматически ограничивает возможности экспорта таких систем, как Taurus.

Селезнев также обратил внимание на перспективы оборонного сотрудничества между Киевом и Берлином. Он считает, что совместное производство вооружения может значительно ускорить развитие украинского оборонного сектора и увеличить технологический уровень производства. Германия, по его словам, владеет одним из самых мощных в Европе научно-промышленных и финансовых ресурсов, что делает ее ключевым партнером в этой сфере.

Отдельно эксперт отметил изменение ситуации в мире. Европейские государства все чаще исходят из предположения, что прямое военное противостояние между НАТО и Россией может стать реальностью в относительно короткие сроки. Поэтому страны Запада активизируют восстановление оборонных мощностей и перевооружение армий.

После завершения Холодной войны европейский оборонно-промышленный комплекс испытал существенное сокращение из-за политики демилитаризации. Теперь, на фоне роста глобальных угроз, в Европе пытаются восстановить упущенный потенциал и усилить военную готовность.

"Комментарии" уже писали , что президент Украины Владимир Зеленский все более критично оценивает политику Соединенных Штатов по войне с Россией. На фоне приостановки мирных переговоров и смены приоритетов Вашингтона Киев начинает делать ставку на собственные возможности и более тесное сотрудничество с Европой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости