Украина разработала аналог Taurus: названа причина, почему Киев не получил эти ракеты от Берлина

Украина может неоднократно обращаться в Германию по поставкам дальнобойных ракет Taurus, однако их передача в ближайшей перспективе выглядит маловероятной. Такую оценку озвучил военный эксперт, эксспикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV. Он отметил, что появление в Украине собственных аналогов этих ракет отчасти объясняет изменение подходов европейских партнеров.

По мнению эксперта, главная причина осторожности Берлина заключается не столько в страхе эскалации войны, сколько во внутренних приоритетах безопасности Германии. Страна стремится сохранять современное вооружение для защиты собственного воздушного пространства и оборонных потребностей, что автоматически ограничивает возможности экспорта таких систем, как Taurus.

Селезнев также обратил внимание на перспективы оборонного сотрудничества между Киевом и Берлином. Он считает, что совместное производство вооружения может значительно ускорить развитие украинского оборонного сектора и увеличить технологический уровень производства. Германия, по его словам, владеет одним из самых мощных в Европе научно-промышленных и финансовых ресурсов, что делает ее ключевым партнером в этой сфере.

Отдельно эксперт отметил изменение ситуации в мире. Европейские государства все чаще исходят из предположения, что прямое военное противостояние между НАТО и Россией может стать реальностью в относительно короткие сроки. Поэтому страны Запада активизируют восстановление оборонных мощностей и перевооружение армий.

После завершения Холодной войны европейский оборонно-промышленный комплекс испытал существенное сокращение из-за политики демилитаризации. Теперь, на фоне роста глобальных угроз, в Европе пытаются восстановить упущенный потенциал и усилить военную готовность.

На фоне приостановки мирных переговоров и смены приоритетов Вашингтона Киев начинает делать ставку на собственные возможности и более тесное сотрудничество с Европой.