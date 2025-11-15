Україна різко покращила ефективність ударів своїх FPV-дронів: у чому причина

З літа арсенал української армії, яка використовує FPV-дрони, поповнився системою, здатною брати керування на себе на фінальній ділянці польоту – приблизно за останні 500 метрів до мети. Система під назвою TFL-1 застосовується для ударів по цілях у зонах, де оператор не може підтримувати радіозв'язок з дроном через рельєф або радіоелектронне придушення. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Le Monde".

Дрони зі штучним інтелектом. Фото: з відкритих джерел

Журналісти поспілкувалися з військовим ЗСУ з позивним Лінкольном. Він каже, що спочатку скептично ставився до стартапів, які просто морочили голову розмовами про штучний інтелект.

Як оператор БПЛА у складі української військової розвідки (ГУР), він розповів, що "протестував десятки дронів, нібито оснащених автономними системами наведення, але жоден з них не був ефективним". Однак його вразила презентація компанії The Fourth Law, виробника TFL-1, заснованої 2023 року 36-річним програмістом Ярославом Ажнюком. Після презентації на початку літа він вирішив замовити 10 екземплярів.

"Коли ми випробували модуль, ми відразу побачили, що він справді бере на супровід ціль, що рухається, на відстані 400 метрів", — розповідає військовослужбовець.

Система TFL-1, сертифікована українською Мінобороною, вже використовується на полі бою приблизно двадцятьма бригадами. Назва компанії The Fourth Law ("Четвертий закон") іронічно відсилає до "трьох законів робототехніки" Айзека Азімова, сформульованих у 1940-х роках, які забороняють роботам завдавати шкоди людині.

Засновник компанії Ярослав Ажнюк пояснив виданню, що модуль підходить до кількох типів дронів, а його ціна – від 50 до 100 доларів (43–86 євро), "тобто менше 10 відсотків від повної вартості борозни, що барражує". Це лише перший рівень у лінійці з п'яти майбутніх модулів, які в перспективі забезпечать дронам повну автономію у навігації та виборі цілей.

