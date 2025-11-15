logo

Украина резко улучшила эффективность ударов своих FPV-дронов: что стало причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина резко улучшила эффективность ударов своих FPV-дронов: что стало причиной

ВСУ начали активнее использовать дроны с искусственным интеллектом

15 ноября 2025, 09:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С лета арсенал украинской армии, использующей FPV-дроны, пополнился системой, способной брать управление на себя на финальном участке полета – приблизительно на последних 500 метрах до цели. Система под названием TFL-1 применяется для ударов по целям в зонах, где оператор не может поддерживать радиосвязь с дроном из-за рельефа или из-за радиоэлектронного подавления. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Украина резко улучшила эффективность ударов своих FPV-дронов: что стало причиной

Дроны с искусственным интеллектом. Фото: из открытых источников

Журналисты пообщались с военным ВСУ с позывным Линкольн. Он говорит, что сначала скептически отнесся к стартапам, которые просто морочили голову разговорами об искусственном интеллекте.

Будучи оператором БПЛА в составе украинской военной разведки (ГУР), он рассказал, что "протестировал десятки дронов, якобы оснащенных автономными системами наведения, но ни один из них не был эффективным". Однако его впечатлила презентация компании The Fourth Law, производителя TFL-1, основанной в 2023 году 36-летним программистом Ярославом Ажнюком. После презентации в начале лета он решил заказать 10 экземпляров.

"Когда мы испытали модуль, мы сразу увидели, что он действительно берет на сопровождение движущуюся цель на расстоянии 400 метров", — рассказывает военнослужащий.

Система TFL-1, сертифицированная украинским Минобороны, уже используется на поле боя примерно двадцатью бригадами. Название компании The Fourth Law ("Четвертый закон") иронично отсылает к "трем законам робототехники" Айзека Азимова, сформулированным в 1940-х годах, которые запрещают роботам причинять вред человеку.

Основатель компании Ярослав Ажнюк объяснил изданию, что модуль подходит к нескольким типам дронов, а его цена – от 50 до 100 долларов (43–86 евро), "то есть менее 10 процентов от полной стоимости барражирующего боеприпаса". Это лишь первый уровень в линейке из пяти будущих модулей, которые в перспективе обеспечат дронам полную автономию в навигации и выборе целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве возросло количество погибших из-за российского удара.




Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2025/11/14/ukraine-sur-le-champ-de-bataille-l-ia-decuple-la-precision-des-frappes_6653426_3210.html
