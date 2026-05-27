Україна ризикує втратити мільйони снарядів: у Чехії зробили заяву, що насторожує

Масштабна програма постачання боєприпасів для України, відома як “чеська ініціатива”, зіткнулася із серйозною кризою. Після зміни влади у Празі кількість держав, які фінансують закупівлю снарядів для ЗСУ, скоротилася майже вдвічі – з 18 до 9 країн. На цьому наголосив президент Чехії Петро Павло в інтерв'ю Financial Times.

Снаряди. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переломним моментом стали парламентські вибори 2025 року та прихід до влади нового прем’єр-міністра Андрій Бабіш, який будував кампанію на критиці підтримки України.

Одразу після вступу на посаду Бабіш пообіцяв, що Чехія більше не оплачуватиме зброю для Києва. Така позиція викликала сумніви у іноземних партнерів. Багато держав вважали дивним продовжувати фінансувати ініціативу, яку фактично дистанціювалося підтримувати власний уряд країни-організатора.

Незважаючи на це, проект поки що продовжує роботу і залишається критично важливим для української армії. За даними Праги, саме через “чеську ініціативу” Україна отримує до половини всіх великокаліберних артилерійських боєприпасів, які використовуються на фронті.

За час існування програми ЗСУ отримали понад 4,4 мільйони одиниць боєприпасів. Тільки у 2025 році обсяг постачань досяг 1,8 мільйона снарядів, а ще близько мільйона вже законтрактовано на 2026 рік.

Ключовими донорами проекту залишаються Німеччина та країни Скандинавії. Вони продовжують вважати стабільні постачання артилерії життєво необхідними для оборони України. Петро Павло також наголосив, що звинувачення у корупції навколо програми не підтверджені, а для контролю витрат Прага готова допустити міжнародних аудиторів.

