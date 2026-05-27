logo_ukra

BTC/USD

75605

ETH/USD

2074.13

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна ризикує втратити мільйони снарядів: у Чехії зробили заяву, що насторожує
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна ризикує втратити мільйони снарядів: у Чехії зробили заяву, що насторожує

Кількість країн-донорів скоротилася вдвічі, а антиукраїнська риторика нового прем'єра Чехії вдарила за ключовим проектом постачання ЗСУ

27 травня 2026, 07:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Масштабна програма постачання боєприпасів для України, відома як “чеська ініціатива”, зіткнулася із серйозною кризою. Після зміни влади у Празі кількість держав, які фінансують закупівлю снарядів для ЗСУ, скоротилася майже вдвічі – з 18 до 9 країн. На цьому наголосив президент Чехії Петро Павло в інтерв'ю Financial Times.

Україна ризикує втратити мільйони снарядів: у Чехії зробили заяву, що насторожує

Снаряди. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переломним моментом стали парламентські вибори 2025 року та прихід до влади нового прем’єр-міністра Андрій Бабіш, який будував кампанію на критиці підтримки України.

Одразу після вступу на посаду Бабіш пообіцяв, що Чехія більше не оплачуватиме зброю для Києва. Така позиція викликала сумніви у іноземних партнерів. Багато держав вважали дивним продовжувати фінансувати ініціативу, яку фактично дистанціювалося підтримувати власний уряд країни-організатора.

Незважаючи на це, проект поки що продовжує роботу і залишається критично важливим для української армії. За даними Праги, саме через “чеську ініціативу” Україна отримує до половини всіх великокаліберних артилерійських боєприпасів, які використовуються на фронті.

За час існування програми ЗСУ отримали понад 4,4 мільйони одиниць боєприпасів. Тільки у 2025 році обсяг постачань досяг 1,8 мільйона снарядів, а ще близько мільйона вже законтрактовано на 2026 рік.

Ключовими донорами проекту залишаються Німеччина та країни Скандинавії. Вони продовжують вважати стабільні постачання артилерії життєво необхідними для оборони України. Петро Павло також наголосив, що звинувачення у корупції навколо програми не підтверджені, а для контролю витрат Прага готова допустити міжнародних аудиторів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Чехії опинилося під питанням майбутнє так званої "снарядної ініціативи" для України. Його обговорюватимуть на рівні Ради безпеки країни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини