Украина рискует потерять миллионы снарядов: в Чехии сделали настораживающее заявление

Масштабная программа поставок боеприпасов для Украины, известная как “чешская инициатива”, столкнулась с серьезным кризисом. После смены власти в Праге число государств, финансирующих закупку снарядов для ВСУ, сократилось почти вдвое – с 18 до 9 стран. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times.

По его словам, переломным моментом стали парламентские выборы 2025 года и приход к власти нового премьер-министра Андрей Бабиш, который строил кампанию на критике поддержки Украины.

Сразу после вступления в должность Бабиш пообещал, что Чехия больше не будет оплачивать оружие для Киева. Такая позиция вызвала сомнения у иностранных партнеров. Многие государства сочли странным продолжать финансировать инициативу, которую фактически дистанцировалось поддерживать собственное правительство страны-организатора.

Несмотря на это, проект пока продолжает работу и остается критически важным для украинской армии. По данным Праги, именно через “чешскую инициативу” Украина получает до половины всех крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, используемых на фронте.

За время существования программы ВСУ получили более 4,4 миллиона единиц боеприпасов. Только в 2025 году объем поставок достиг 1,8 миллиона снарядов, а еще около миллиона уже законтрактованы на 2026 год.

Ключевыми донорами проекта остаются Германия и страны Скандинавии. Они продолжают считать стабильные поставки артиллерии жизненно необходимыми для обороны Украины. Петр Павел также подчеркнул, что обвинения в коррупции вокруг программы не подтверждены, а для контроля расходов Прага готова допустить международных аудиторов.

