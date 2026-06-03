Україна проти цього безсила: розкрито страшний задум Путіна для всіх

Російська сторона розраховує, що застосування швидкісних реактивних безпілотників ускладнить українську протиповітряну оборону. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

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За його словами, противник поступово розширює використання реактивних дронів-камікадзе, які відрізняються підвищеною швидкістю та складнішою траєкторією перехоплення. Водночас Україна заздалегідь готується до таких викликів і розробляє системи, здатні ефективно протидіяти подібним цілям.

Експерт уточнив, що наразі фіксується кілька модифікацій реактивних "Шахедів". Зокрема, "Герань-3" може розвивати швидкість приблизно до 300 км/год, тоді як більш нова версія — "Герань-4" — потенційно здатна рухатися зі швидкістю 400–500 км/год.

Бескрестнов наголосив, що на даний момент російські сили вже застосовують "Герань-3", і українські підрозділи протиповітряної оборони успішно працюють по таких цілях. Однак він припустив, що в майбутньому ворог може активніше використовувати і більш швидкісні модифікації.

Водночас, за словами радника, російська тактика базується на сподіваннях, що збільшення швидкості польоту ускладнить виявлення та ураження таких дронів. Особливо це стосується цілей, які можуть рухатися зі швидкістю до 500 км/год, що вимагає від ППО більш швидкої реакції та вдосконалених технологій перехоплення.

Попри це, в Україні наголошують, що розвиток таких загроз не є несподіванкою. Фахівці вже аналізують потенційні сценарії застосування нових типів озброєння та працюють над контрзаходами, які дозволять зберігати ефективність оборони навіть в умовах зростання швидкості повітряних цілей.

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