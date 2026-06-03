Украина против этого бессильна: раскрыт страшный замысел Путина для всех

Российская сторона рассчитывает, что применение скоростных реактивных беспилотников усложнит украинскую противовоздушную оборону. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэшом".

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По его словам, противник постепенно расширяет использование реактивных дронов-камикадзе, отличающихся повышенной скоростью и более сложной траекторией перехвата. В то же время, Украина заранее готовится к таким вызовам и разрабатывает системы, способные эффективно противодействовать подобным целям.

Эксперт уточнил, что в настоящее время фиксируется несколько модификаций реактивных "Шахедов". В частности, "Герань-3" может развивать скорость примерно до 300 км/ч, в то время как более новая версия — "Герань-4" — потенциально способна двигаться со скоростью 400-500 км/ч.

Бескрестнов подчеркнул, что в настоящее время российские силы уже применяют "Герань-3", и украинские подразделения противовоздушной обороны успешно работают по таким целям. Однако он предположил, что в будущем враг может более активно использовать и более скоростные модификации.

В то же время, по словам советника, российская тактика базируется на ожиданиях, что увеличение скорости полета усложнит обнаружение и поражение таких дронов. Особенно это касается целей, которые могут двигаться со скоростью до 500 км/ч, что требует от ПВО более быстрой реакции и усовершенствованных технологий перехвата.

Несмотря на это, в Украине отмечают, что развитие таких угроз не является неожиданностью. Специалисты уже анализируют потенциальные сценарии применения новых типов вооружения и работают над контрмерами, позволяющими сохранять эффективность обороны даже в условиях роста скорости воздушных целей.

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