Україна програла мир: новий невтішний прогноз Арестовича

Ескалація між Україною та Білоруссю наростає — президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, Путін намагається втягнути Лукашенка у війну. Останній заявляє, що не буде втягуватися у війну, якщо не буде атаки на Білорусь і через деякий час білоруські посадовці розповідають про нібито заліт дронів з України.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що втягування Білорусі у війну вигідно всім, окрім білоруського народу. За його словами, Зеленському вигідно втягування Білорусі у війну для виправдання посилення мобілізації, закривання ротів опонентам та відволікання уваги від корупції. Щодо Білорусі свої інтереси має Китай, ЄС, США — із Лукашенком кожен намагається домовлятися по-своєму, пояснив він.

Кремль, за його словами, зайшов у глухий кут у цій війні, виходів з якого не так вже й багато:

мобілізація, що знизить рейтинг влади. Перед осінніми виборами в Думу — це вкрай непопулярна міра;

підвищення рівня страждань українців. Для цього може остаточно поставити завдання зробити великі українські міста непридатними для життя. Це можна подати як “відповіді за Туапсе” та інші міста, над якими піднімається чорний дим від нафтопродуктів;

відкриття нового фронту для відтягування українських резервів з Донбасу в північні області, на що РФ не вистачає сил. Тому і розхитується тема з Білоруссю.

“Це ознака того, що російська стратегічна операція виявилася не успішною. Військовим шляхом вони не можуть реалізувати поставлені завдання. Технічно – це програш у війні”, — зазначив Арестович.

За його словами, Україна проводить успішну оборонну операцію.

“Але якщо взяти критерієм перемоги “мир після війни, який кращий за довоєнний” — складно назвати перемогою те, що відбувається в Україні. Програно мир. Втрата половини населення і бажання половини тих, хто залишився виїхати після закінчення війни — це катастрофа для миру. І війна, і її наслідки – лише частина причин відтоку громадян. Основна причина – внутрішня політика режиму Зеленського. Він прийшов будувати політику громадянського примирення, а результаті багаторазово помножив ті тенденції, проти яких виступав у передвиборчій кампанії”, — зауважив Арестович.

Він підкреслив, що завдання України – виграти мир, однак поки що так не ставиться навіть саме питання.

