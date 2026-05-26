Украина проиграла мир: новый неутешительный прогноз Арестовича

Эскалация между Украиной и Беларусью нарастает – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, Путин пытается втянуть Лукашенко в войну. Последний заявляет, что не будет втягиваться в войну, если не будет атаки на Беларусь и через некоторое время белорусские чиновники рассказывают о якобы залете дронов из Украины.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что втягивание Беларуси в войну выгодно всем, кроме белорусского народа. По его словам, Зеленскому выгодно вовлечение Беларуси в войну для оправдания усиления мобилизации, закрывания ртов оппонентам и отвлечения внимания от коррупции. Относительно Беларуси свои интересы у Китая, ЕС, США — с Лукашенко каждый пытается договариваться по-своему, пояснил он.

Кремль, по его словам, зашел в тупик в этой войне, выходов из которого не так уж много:

мобилизация, что снизит рейтинг власти. Перед осенними выборами в Думу – это крайне непопулярная мера;

повышение уровня страданий украинцев. Для этого может окончательно поставить задачу сделать большие украинские города непригодными для жизни. Это можно представить как "ответы за Туапсе" и другие города, над которыми поднимается черный дым от нефтепродуктов;

открытие нового фронта для оттягивания украинских резервов из Донбасса в северные области, на что РФ не хватает сил. Потому и расшатывается тема с Беларусью.

"Это признак того, что российская стратегическая операция оказалась не успешной. Военным путем они не могут реализовать поставленные задачи. Технически — это проигрыш в войне", — отметил Арестович.

По его словам, Украина проводит успешную оборонительную операцию.

"Но если взять критерием победы "мир после войны, который лучше довоенного" — сложно назвать победой то, что происходит в Украине. Проигран мир. Потеря половины населения и желание половины оставшихся уехать после окончания войны — это катастрофа для мира. И война, и ее последствия — лишь часть причин оттока граждан. Основная причина – внутренняя политика режима Зеленского. Он пришел строить политику гражданского примирения, а в результате многократно умножил те тенденции, против которых выступал в предвыборной кампании”, — отметил Арестович.

Он подчеркнул, что задача Украины – выиграть мир, однако пока так не ставится даже сам вопрос.

