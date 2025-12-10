logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Україна програє, її нічого не врятує”: Арестович розповів, як уникнути катастрофічного сценарію
commentss НОВИНИ Всі новини

“Україна програє, її нічого не врятує”: Арестович розповів, як уникнути катастрофічного сценарію

Арестович пояснив, чому війну в Україні потрібно зупиняти

10 грудня 2025, 18:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Україна, Європа та США обговорюють мирний план, запропонований американським президентом Дональдом Трампом.

“Україна програє, її нічого не врятує”: Арестович розповів, як уникнути катастрофічного сценарію

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексія Арестовича зазначив, що жодного “мирного плану” в подібних накресленнях виконано не буде.

“Його умови нереалістичні. І все одно війну треба зупиняти. З продовженням війни система управління, яка існує в Україні, впоратися нездатна — навіть якщо їй дати зараз усі ракети та всі гроші світу. Гнила, некомпетентна, нелюдська”, — пояснив Арестович. 

За його словами, пауза потрібна для зміни проєктності — розвороту держави обличчям до людини.

“За збереження тієї системи, що існує зараз, Україна програє і нічого її не врятує”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович прокоментував поточну ситуацію в українських політичних колах, перспективи отримання американської та європейської допомоги та зробив катастрофічний прогноз, якщо мирний план не буде підписано. 

За його словами, перед президентом України Володимиром Зеленським стоїть питання про рішення про вихід з територій Донецької області. Арестович зауважив, що такий крок може реально зупинити криваву війну, але, напевно, поховає Зеленського як політичну фігуру. Адже, як пояснив колишній радник, Зеленський та його оточення хочуть правити далі чи переобратися, щоб продовжити “пиляти залишки країни схемами Міндіча”.

Арестович пояснив, що було декілька шансів змінити країну — у 2019 році та на початку війни, однак все було втрачено. А заяви Трампа він назвав вироком для європейців та Зеленського. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/7740
Теги:

Новини

Всі новини