"Украина проиграет, ее ничего не спасет": Арестович рассказал, как избежать катастрофического сценария

Украина, Европа и США обсуждают мирный план, предложенный американским президентом Дональдом Трампом.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексея Арестовича отметил, что ни один "мирный план" в подобных начертаниях выполнен не будет.

"Его условия нереалистичны. И все равно войну надо останавливать. С продолжением войны существующая в Украине система управления справиться неспособна — даже если ей дать сейчас все ракеты и все деньги мира. Гнила, некомпетентна, бесчеловечна", — пояснил Арестович.

По его словам, пауза необходима для изменения проектности – разворота государства лицом к человеку.

"При сохранении той системы, что существует сейчас, Украина проиграет и ничто ее не спасет", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович прокомментировал текущую ситуацию в украинских политических кругах, перспективы получения американской и европейской помощи и сделал катастрофический прогноз, если мирный план не будет подписан.

По его словам, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит вопрос о решении о выходе из территорий Донецкой области. Арестович отметил, что такой шаг может реально остановить кровавую войну, но наверняка похоронит Зеленского как политическую фигуру. Ведь, как объяснил бывший советник, Зеленский и его окружение хотят править дальше или переизбраться, чтобы продолжить "пилить остатки страны схемами Миндича".

Арестович объяснил, что было несколько шансов изменить страну — в 2019 году и начале войны, однако все было потеряно. А заявления Трампа он назвал приговором для европейцев и Зеленского.



