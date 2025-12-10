"Украина проиграет, ее ничего не спасет": Арестович рассказал, как избежать катастрофического сценария

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украина, Европа и США обсуждают мирный план, предложенный американским президентом Дональдом Трампом.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексея Арестовича отметил, что ни один "мирный план" в подобных начертаниях выполнен не будет.
По его словам, пауза необходима для изменения проектности – разворота государства лицом к человеку.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович прокомментировал текущую ситуацию в украинских политических кругах, перспективы получения американской и европейской помощи и сделал катастрофический прогноз, если мирный план не будет подписан.
По его словам, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит вопрос о решении о выходе из территорий Донецкой области. Арестович отметил, что такой шаг может реально остановить кровавую войну, но наверняка похоронит Зеленского как политическую фигуру. Ведь, как объяснил бывший советник, Зеленский и его окружение хотят править дальше или переизбраться, чтобы продолжить "пилить остатки страны схемами Миндича".
Арестович объяснил, что было несколько шансов изменить страну — в 2019 году и начале войны, однако все было потеряно. А заявления Трампа он назвал приговором для европейцев и Зеленского.