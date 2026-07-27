Україна прискорює створення власного «щита»: у РНБО назвали сроки появи аналогу Patriot

Україна розраховує вже у першій половині 2027 року подати перший робочий прототип перспективної європейської протиракетної системи FREYJA. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Давида Алояна.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За його словами, проект реалізується в максимально стислий термін і має стати одним із ключових елементів майбутньої європейської архітектури протиповітряної та протиракетної оборони. Основне завдання комплексу – забезпечити ефективне перехоплення російських ракет та посилити можливості України щодо захисту свого повітряного простору.

Алоян зазначив, що найближчим часом відбудеться перше засідання міжнародного керівного комітету, яке має визначити обсяг необхідних досліджень, вартість розробки та подальшу координацію проекту з державами-партнерами.

За словами представника РНБО, розробники поставили собі амбітну мету – вже в першій половині наступного року отримати мінімально життєздатний продукт. Йдеться про повноцінний прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати та підтвердити працездатність ключових технологій.

Україна розраховує, що створення FREYJA стане спільним європейським проектом, здатним доповнити існуючі системи протиповітряної оборони та в перспективі зменшити залежність від закордонних постачань озброєння.

На тлі російських ракетних ударів, що тривають, Київ активно закликає союзників не тільки посилювати постачання коштів ППО, а й інвестувати в розробку нових систем, які зможуть забезпечити довгостроковий захист як України, так і інших європейських держав від сучасних ракетних загроз.

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