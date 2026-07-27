Украина ускоряет создание собственного «щита»: в СНБО назвали сроки появления аналога Patriot

Украина рассчитывает уже в первой половине 2027 года представить первый рабочий прототип перспективной европейской противоракетной системы FREYJA. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давида Алояна.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По его словам, проект реализуется в максимально сжатые сроки и должен стать одним из ключевых элементов будущей европейской архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Основная задача комплекса – обеспечить эффективный перехват российских ракет и усилить возможности Украины по защите своего воздушного пространства.

Алоян отметил, что в ближайшее время состоится первое заседание международного руководящего комитета, которому предстоит определить объем необходимых исследований, стоимость разработки и дальнейшую координацию проекта с государствами-партнерами.

По словам представителя СНБО, разработчики поставили перед собой амбициозную цель – уже в первой половине следующего года получить минимально жизнеспособный продукт. Речь идет о полноценном прототипе, который сможет продемонстрировать первые практические результаты и подтвердить работоспособность ключевых технологий.

Украина рассчитывает, что создание FREYJA станет совместным европейским проектом, способным дополнить существующие системы противовоздушной обороны и в перспективе уменьшить зависимость от зарубежных поставок вооружения.

На фоне продолжающихся российских ракетных ударов Киев активно призывает союзников не только усиливать поставки средств ПВО, но и инвестировать в разработку новых систем, которые смогут обеспечить долгосрочную защиту как Украины, так и других европейских государств от современных ракетных угроз.

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