Україна розробила оновлену стратегію забезпечення стабільного електропостачання на зимовий період, враховуючи постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє The Wall Street Journal, минулої зими українські енергетики змогли утримати електропостачання, незважаючи на масовані удари ракет та безпілотників.

Втім, за даними WSJ, Росія значно наростила виробництво ударних дронів, що ускладнює протидію українській протиповітряній обороні, ймовірно, роблячи майбутню зиму ще більш загрозливою для енергосистеми України.

У відповідь на ці виклики українські енергетичні компанії покладаються на мережу потужних акумуляторних батарей американського виробництва, розташованих у секретних місцях для збереження безперервності електропостачання. Ці батарейні комплекси дозволяють компенсувати перебої в роботі енергосистеми, забезпечуючи резервне живлення навіть під час атак.

За інформацією WSJ, загальна потужність цих акумуляторів становить близько 200 мегават, що дозволяє підтримувати електропостачання приблизно 600 тисяч будинків протягом двох годин — це еквівалентно електропостачанню великого міста, такого як Вашингтон. Найважливішим є те, що батарейні блоки дають інженерам необхідний час для ремонту пошкоджень і відновлення основної системи.

Щоб уникнути ворожих ударів, точне розташування акумуляторних парків тримається в суворій таємниці, а для їхнього захисту застосовуються системи протиповітряної оборони, стратегічно розміщені в ключових районах.

Вже зараз шість таких об'єктів функціонують у Києві та Дніпропетровській області, підключені до енергомережі та здатні підміняти інші джерела живлення, наприклад, теплові електростанції, допомагаючи уникнути масштабних відключень.

Крім цього, Україна активно розвиває альтернативні джерела енергії — вітрову і сонячну. Хоча вони не здатні повністю замінити атомні чи вугільні електростанції, відновлювані джерела різноманітять енергетичний баланс країни і мають важливу перевагу в умовах бойових дій: навіть якщо одна вітрова турбіна виходить з ладу, інші можуть продовжувати працювати, на відміну від централізованих станцій.

Акумулятори також відіграють важливу роль у системах відновлюваної енергетики, регулюючи подачу електроенергії в умовах непередбачуваності вироблення сонячної чи вітрової енергії, забезпечуючи стабільність мережі. Ще одна перевага сучасних батарейних систем — їхня модульність. Кожен блок можна замінити або відключити без порушення роботи інших елементів. Для обслуговування таких систем потрібно мінімальне обладнання, а наявність пожежної безпеки особливо важлива у контексті військових дій, як підкреслив Джуліан Небреда, генеральний директор американської компанії Fluence, яка постачає ці акумулятори Україні.

Як вже писали "Коментарі", прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із критикою на адресу Європейського Союзу через його політику щодо війни в Україні. Про це він заявив під час спеціального випуску програми, присвяченого 81-й річниці Карпато-Дукельської операції, передає телеканал STVR.