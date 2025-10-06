Украина придумала, как провалить кампанию Кремля по уничтожению энергетики: впечатляющие детали

Украина разработала обновленную стратегию обеспечения стабильного электроснабжения на зимний период, учитывая постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру. Как сообщает The Wall Street Journal, минувшей зимой украинские энергетики смогли удержать электроснабжение, несмотря на массированные удары ракет и беспилотников.

Впрочем, по данным WSJ, Россия значительно нарастила производство ударных дронов, что затрудняет противодействие украинской противовоздушной обороне, вероятно, делая предстоящую зиму еще более угрожающей энергосистеме Украины.

В ответ на эти вызовы, украинские энергетические компании возлагаются на сеть мощных аккумуляторных батарей американского производства, расположенных в секретных местах для сохранения непрерывности электроснабжения. Эти батарейные комплексы позволяют компенсировать перебои в работе энергосистемы, обеспечивая резервное питание даже во время атак.

По информации WSJ, общая мощность этих аккумуляторов составляет около 200 мегаватт, что позволяет поддерживать электроснабжение примерно 600 тысяч домов в течение двух часов – это эквивалентно электроснабжению большого города, такого как Вашингтон. Самое важное то, что батарейные блоки дают инженерам необходимое время для ремонта повреждений и восстановления основной системы.

Чтобы избежать вражеских ударов, точное расположение аккумуляторных парков держится в строжайшей тайне, а для их защиты применяются системы противовоздушной обороны, стратегически расположенные в ключевых районах.

Уже сейчас шесть таких объектов функционируют в Киеве и Днепропетровской области, подключены к сети и способны подменять другие источники питания, например тепловые электростанции, помогая избежать масштабных отключений.

Кроме того, Украина активно развивает альтернативные источники энергии — ветровую и солнечную. Хотя они не способны полностью заменить атомные или угольные электростанции, возобновляемые источники разнообразят энергетический баланс страны и имеют важное преимущество в условиях боевых действий: даже если одна ветровая турбина выходит из строя, другие могут продолжать работать, в отличие от централизованных станций.

Аккумуляторы также играют важную роль в системах возобновляемой энергетики, регулируя подачу электроэнергии в условиях непредсказуемости выработки солнечной или ветровой энергии, обеспечивая стабильность сети. Еще одно преимущество современных батарейных систем – их модульность. Каждый блок можно заменить или отключить без нарушения работы других элементов. Для обслуживания таких систем требуется минимальное оборудование, а наличие пожарной безопасности особенно важно в контексте военных действий, как подчеркнул Джулиан Небреда, генеральный директор американской компании Fluence, поставляющей эти аккумуляторы Украине.

