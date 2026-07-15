Україна переписує правила війни: Захід визнав прорив, який змінює всю Європу

Україна за роки повномасштабної війни спромоглася не лише адаптуватися до нових викликів, а й фактично змінила підхід до ведення сучасних бойових дій. Саме такий висновок робить американське видання The Atlantic, зазначаючи, що український досвід уже впливає на розвиток армій країн НАТО та усієї Європи.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою журналістів, ключовим чинником успіху стало створення унікальної екосистеми оборонних технологій. Замість тривалих бюрократичних процесів Україна зробила ставку на тісне співробітництво армії, інженерів та приватних розробників. Завдяки цьому нові зразки озброєння проходять шлях від ідеї до застосування на фронті за лічені місяці, а іноді й тижні.

Особливу увагу автори приділяють українській індустрії безпілотників. Якщо ще чотири роки тому виробництво БПЛА в країні було обмежено кількома компаніями, то сьогодні Україна стрімко перетворюється на світового лідера з випуску бойових дронів. Саме масове застосування безпілотників стало одним із факторів, що змінили характер сучасної війни і змусили багато держав переглядати власні військові доктрини.

Високу оцінку українському оборонному сектору раніше надала і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. За її словами, Україна сьогодні виробляє озброєння швидше та дешевше, ніж більшість європейських країн.

Автори The Atlantic зазначають, що українські інновації вже виходять далеко за межі національної оборони. Досвід, отриманий під час війни, стає орієнтиром для союзників, а сама Україна поступово закріплює статус одного з провідних військових центрів Європи, здатного визначати майбутнє технологій на полі бою.

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